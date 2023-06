Roma, polizotta uccisa da un collega a colpi di pistola: lui si è tolto la vita

Pierpaola Romano, una poliziotta di 58 anni è stata uccisa a Roma da un suo collega, Massimiliano Carpineti, con tre colpi di arma da fuoco. Dopo averla uccisa si è dato alla fuga a bordo della sua auto, ma poche ore dopo è stato trovato senza vita in via Nino Tamassia. In seguiti al suo insano gesto il poliziotto si è sparato con la stessa pistola usata per uccire la vittima.

La 58enne era originaria di Marzano Appio, in provincia di Caserta, ma viveva a Roma da oltre trent’anni. I residenti che vivono nel suo stesso quartiere l’hanno definita una signora per bene e allegra. Quando hanno sentito gli spari si sono preoccupati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della poliziotta nell’androne del palazzo. Probabilmente la vittima stava provando a sfuggire all’ira del suo aggressore. Dei tre colpi di pistola uno è stato fatale, quello che l’ha raggiunta al petto.

Al momento non è noto il movente che abbia spinto il poliziotto a scagliarsi contro la collega uccidendola, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un omicidio-suicidio. La 58enne lascia un marito e un figlio di 22 anni, entrambi poliziotti come lei.

