Roma: 92enne uccide la moglie malata poi si toglie la vita

I fatti si sono svolti a Roma, dove una coppia di anziani è stata trovata senza vita all’interno della loro abitazione. Stando alle prime ipotesi sul caso si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A perdere la vita un uomo di 92 anni, Tetsuo Sakamoto, e la moglie 90enne Eiko Sakamoto, lei era malata terminale.

A lanciare l’allarme è stata la nuora della coppia, in seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda avvenuta a Roma, all’interno di un appartamento situato in via Civitella d’Agliano. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato marito e moglie senza vita, l’anziana donna era distesa sul letto, il marito invece dentro la vasca da bagno. Al suo fianco è stato ritrovato un coletto, l’uomo si è ucciso con una coltellata. Prima di togliersi la vita potrebbe aver ucciso la moglie colpendola con un oggetto contundente.

Sarà l’autopsia a chiarire con esattezza se si tratta di un omicidio-suicidio non appena saranno note le cause del decesso della 90enne. Sul tavolo è stata trovata una lettera scritta in giapponese, in questa l’uomo potrebbe aver spiegato le cause del suo estremo gesto. A spingere l’uomo ad uccidere la moglie per poi suicidarsi potrebbe essere stata la malattia della donna.

