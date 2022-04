Treviglio, uccide il vicino di casa e ferisce la moglie: arrestata 71enne

Dramma nella mattinata di oggi, giovedì 28 aprile 2022 a Treviglio, in provincia di Bergamo. Una lite tra vicini di casa si è trasformata in una vera e propria tragedia quando la 71enne Silvana Erzemberger ha aperto il fuoco contro il suo vicino di casa, il 68enne Luigi Casati. In preda alla furia lo ha colpito più volte uccidendolo.

Dopo averlo ucciso la donna era rientrata in casa, poco dopo però è uscita di nuovo e ha sparato anche alla moglie della vittima, una donna di 58 anni. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori sul luogo della terribile vicenda avvenuta stamattina a Treviglio. Per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare, la moglie è stata invece trasportata in elisoccorso in ospedale in condizioni gravissime. I carabinieri hanno trovato la 71enne all’interno della sua abitazione, non ha infatti provato a fuggire dopo ciò che aveva fatto, è stato subito arrestata.

Stando alle prime informazioni sul caso, a scatenare l’ira dell’anziana signora è stato il turbolento rapporto che aveva con i suoi vicini di casa. Da tempo non andavano d’accordo, probabilmente ha perso la testa dopo l’ennesimo diverbio.

