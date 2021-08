Treviglio, 15enne accolta e uccide la madre dopo una lite: i fatti

La drammatica vicenda è avvenuta nella serata di sabato, 14 agosto 2021 a Treviglio, in provincia di Bergamo. In seguito ad una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche una ragazza di soli 15 anni si è scagliata con violenza contro la madre. L’ha accoltellata uccidendola. La vittima, una donna di 43 anni, dopo la coltellata ricevuta alla schiena ha perso la vita.

L’ha colpita con una sola coltellata, ma per la donna è stata fatale. Dopo l’aggressione immediato è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo della terribile vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Treviglio, la 43enne era in fin di vita all’arrivo dell’ambulanza. Il personale medico del 118 non ha potuto fare nulla per salvarle la vita, hanno solo potuto constatare il suo decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, in casa c’era anche la figlia 15enne della donna che è stata ascoltata per ore dai carabinieri. Durante l’interrogatorio hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. La ragazzina ha subito confessato alcune dichiarazioni, ha raccontato che la lite tra loro era scoppiata per un futile motivo, solo perché la madre l’aveva rimproverata.

Treviglio, 15enne voleva spaventare la madre con un coltello ma l’ha uccisa

Agli agenti la 15enne ha raccontato che in preda alla rabbia aveva minacciato la madre con un coltello da cucina con lo scopo di spaventarla, in poco tempo però la situazione è degenerata. È stata lei stessa a chiamare i soccorsi dopo aver accoltellato la 43enne dicendo che aveva fatto del male alla madre. Quando medici e carabinieri sono giunti sul posto era visibilmente sotto shock.