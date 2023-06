Susello, uomo accoltellano in casa: muore all’età di 34 anni

Dramma nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno 2023 nella frazione di Susello a Ghiffa, comune del Verbano-Cusio-Ossola. Un uomo di 34 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, dove viveva da solo. La vittima è Matteo Fiorini, era già noto alle forze dell’ordine. Ad allarmare i soccorsi è stata la madre, la donna vive in Spagna e si è preoccupata perché non riusciva da ore a mettersi in contatto con il figlio.

In seguito alla segnalazione della donna i Carabinieri si sono immediatamente recati sul posto, un appartamento situato a Susello. Giunti sul posto però hanno trovato il 34enne già morto, disteso a terra in una pozza del suo sangue. L’uomo è stato più volte accoltellato tra le mura domestiche, al momento però non si conosce né il movente né l’identità del suo assassino. Sul luogo dell’omicidio è intervenuta anche la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso, saranno le indagini a chiarire come si sia svolta con esattezza la tragica vicenda.

Stando alle prime informazioni sul caso l’omicidio potrebbe essere collegato al mondo del piccolo spaccio, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi. Gli inquirenti hanno già ascoltato alcune persone, al momento però nono sono trapelati altri dettagli.

