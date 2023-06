Esine, si sente male a scuola: muore bimbo di 4 anni

La tragica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Esine, comune della Val Camonica in provincia di Brescia, dove un bimbo di soli 4 anni ha perso la vita. La vittima è Evan Giroletti, si trovava a scuola quando all’improvviso ha accusato un malore. Tornato a casa dalla scuola materna è stato immediatamente trasportato al Civile di Brescia.

Con esattezza i fatti si sono svolti a Esine lunedì 12 giugno 2023, il piccolo è morto poche ore dopo l’arrivo in ospedale nella giornata di martedì. A causare il suo decesso è stata una rarissima emorragia cerebrale, provocata da una rara patologia. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma le sue condizioni erano disperate e ogni tentativo si è rivelato inutile.

Con il consenso della famiglia della giovanissima vittima la salma del bimbo di 4 anni è stata sottoposta all’espianto di organi e cornee. Nella giornata di domani, venerdì 16 giugno 2023, alle 16, nella chiesa parrocchiale del paese verrà celebrato il suo funerale. La famiglia del piccolo è sconvolta per ciò che è accaduto, in moltissimi gli stanno manifestano affetto e vicinanza in un momento così drammatico. Oltre ai genitori il bimbo lascia anche quattro fratelli e una sorella.

