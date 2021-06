Rümikon, mamma fa manovra e investe il figlio: muore bimbo di 14 mesi

La tragica vicenda si è svolta nel pomeriggio di venerdì 18 giugno 2021 a Rümikon, nel nord della Svizzera. Una mamma di 39 anni mentre faceva manovra con la sua auto ha investito il figlio di soli 14 mesi. La donna era a bordo di un grosso Suv, per la giovanissima vittima non c’è stato nulla da fare.

La donna non si è accorta che il figlio fosse dietro l’auto mentre faceva manovra e lo ha investito. In seguito al terribile accaduto immediato è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo della vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Rümikon. Il personale medico ha fatto di tutto per salvare la vita del bambino ma le ferite che ha riportato a causa dell’incidente si sono rivelate troppo gravi. Il bimbo non ce l’ha fatta, i soccorritori non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso.

Mamma investe con l’auto il figlio di 14 mesi a Rümikon, la polizia indaga sulla vicenda

Dopo il drammatico episodio sembra sia stata aperte un’inchiesta per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. La zone in cui si è svolto il grave incidente è stata isolata affinché la Polizia e il Pubblico Ministero possano svolgere i dovuti rilievi del caso. Dovranno anche verificare se la madre della giovanissima vittima avesse assunto alcool o droga prima di mettersi alla guida. Intanto, un team di psicologi si sta prendendo cura dei familiari del bimbo morto a soli 14 mesi a causa dell’incidente.

LEGGI ANCHE -> Ferrara, mamma del bimbo di un anno morto aveva urlato: “L’ho ucciso io”