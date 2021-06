Ferrara, mamma del bimbo di un anno morto aveva urlato: “L’ho ucciso io”

La tragica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Ferrara, a perdere la vita un bimbo di un anno. I fatti si sono svolti intorno alle 6, ad allarmare le forze dell’ordine è stata la madre della giovanissima vittima. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lei era in forte stato di shock e agitazione, si è anche scagliata contro di loro.

Rivolgendosi ai carabinieri la madre del bimbo morto a Ferrata urlando aveva detto: “Aiuto, l’ho ucciso io mio figlio.” La donna però era in evidente stato di shock ed è per questo che secondo gli investigatori le sue parole non sono così attendibili, anche se restano agli atti. La Procura sta infatti prendendo in considerazioni ogni possibile ipotesi, come omicidio e tentativo di suicidio, morte in culla per motivi ancora da chiarire o morte causata da un altro reato. Nelle scorse ore è stata effettuato l’esame autoptico sul cadavere del bimbo di un anno. Sarà l’autopsia a chiarire l’esatta causa del decesso.

Il bimbo nella mattinata di giovedì 17 giugno 2021 è stato trovato senza vita in camera da letto, aveva dormito nel lettone insieme alla madre ma non si è più svegliato. In preda all’agitazione ed in evidente stato di confusione la donna agli agenti ha detto di essere stata lei ad uccidere il figlio. La madre del piccolo deceduto non è indagata al momento. I carabinieri non credono alla sua versione e stanno cercando di capire cosa sia successo in casa prima della morte del bimbo.