Caserta, precipita da una finestra di casa: muore bimbo di 4 anni

La drammatica vicenda è avvenuta nel pomeriggio di sabato 4 aprile 2020 a Caserta. Un bambino di quattro anni di origine rumena è caduto dalla finestra dell’appartamento in cui viveva insieme ai suoi genitori. Il bimbo stava giocando tranquillo quando, per cause non ancora accertate, è precipitato dalla finestra facendo un volo di circa 10 metri. Dopo la caduta, poco attutita dai fili di uno stendino, la giovanissima vittima è arrivata sull’asfalto.

La famiglia del bimbo di quattro anni in preda alla disperazione ha subito allarmato i soccorsi. In seguito alla richiesta di aiuto immediato è stato l’intervento di un’ambulanza del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta a sabato pomeriggio a Caserta. Sul posto è intervenuta anche la polizia, i sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza la vittima in ospedale, scortati dai poliziotti. Stando alle prime ricostruzioni del caso, mentre stava giocando il bimbo è salito sul tavolo della cucina, sotto la finestra lasciata aperta per sbaglio. In un momento di distrazione della mamma, il piccolo si è affacciato alla finestra ed è precipitato. Il padre del bambino non era in casa quando è successa la tragedia, l’uomo era uscito per fare la spesa.

In ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvare la vita alla giovanissima vittima, il bimbo è stato sottoposto ad una lunga operazione finita in nottata. A nulla sono però serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita, il piccolo è morto nella mattinata di ieri. I poliziotti continuato ad indagare per fare chiarezza sulla drammatica vicenda, gli agenti pensano però che si tratti di una sfortunata tragedia avvenuta durante un momento di distrazione della madre della vittima.