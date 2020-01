Lascia la figlia di 5 anni a casa da sola, precipita dal balcone: è viva per miracolo

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di oggi 9 gennaio a Milano, in via fra Riccardo Pampuri. Una bambina di soli cinque anni è caduta dal secondo piano del palazzo in cui vive insieme alla sua famiglia. Dopo la caduta tempestivo è stato l’intervento del personale del 118 sul luogo della drammatica e spaventosa vicenda, a seguito del violento impatto con la strada la bimba fortunatamente era cosciente.

Oltre a due ambulanze e un’automedica, sul luogo della vicenda avvenuta oggi pomeriggio a Milano è intervenuta anche la polizia. Dopo aver prestato i primi soccorsi alla giovanissima vittima, i sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza la piccola all’ospedale Niguarda in codice rosso. Dalle prime informazioni sul caso è emerso che al momento dell’accaduto la bambina di appena cinque anni si trovava all’interno dell’appartamento da sola.

La madre della vittima era temporaneamente uscita per andare a prendere il fratello a scuola, lasciando la figlia da sola in casa. Gli agenti indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. Probabilmente vedendo la mamma uscire la piccola si sarà affacciata dal balcone per vederla ed è precipitata dopo aver perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Fortunatamente la caduta non gli è costata la vita.