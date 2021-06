Ferrara, muore bimbo di un anno: madre trovata con ferite sui polsi

Dramma nella mattinata di oggi a Ferrara, un bimbo di un anno ha perso la vita per ragioni ancora da chiarire. I fatti si sono svolti intorno alle 6, in preda al panico e alla preoccupazione è stata la mamma della giovanissima vittima ad allarmare le forze dell’ordine, in stato di forte agitazione chiedeva aiuto per il figlio non cosciente.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento di un’ambulanza e dei carabinieri sul luogo della tragica vicenda avvenuta stamattina a Ferrata. Quando gli agenti sono entrati in casa la madre del bimbo di un anno si è scagliata contro di loro, era sotto shock. I carabinieri hanno trovato il bimbo senza vita in camera da letto. Il personale medico del 118 per diversi minuti ha tentato di rianimarlo ma è stato tutto inutile, il piccolo era già morto al loro arrivo. I sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Bimbo di un anno muore a Ferrara, la madre è stata trovata ferita e sotto shock

I sanitari hanno soccorso anche la madre del bimbo, aveva delle evidenti ferite sui polsi ed era in preda ad una crisi di nervi. Trasportata all’ospedale di Cona in evidente stato di shock la donna è stata ricoverata in psichiatria. In casa con la giovanissima vittima quando ha perso la vita non c’era solo la madre, c’erano anche gli altri due figli della donna, due bambini di 5 e 9 anni. I due sono al momento sono stati affidati alla nonna.

I carabinieri stanno effettuando i dovuti rilievi sul luogo della vicenda per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti. Al momento si ipotizza il reato di omicidio. La causa della morte del bambino non è ancora nota, probabilmente sarà necessario l’esame autoptico per fare chiarezza sulla sua morte.

LEGGI ANCHE -> La Spezia, Alessandra uccisa dal marito: “Ho perso la testa”