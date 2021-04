Ponte Gardena, precipita dal balcone di casa: muore bimbo di 14 mesi

Dramma a Ponte Gardena, in Alto Adige, un bimbo di soli 14 mesi ha perso la vita dopo essere caduto dal balcone dell’appartamento in cui viveva con i suoi genitori e i due fratellini. I fatti risalgono a venerdì 23 aprile 2021, in serata la giovanissima vittima è precipitata dal secondo piano. La famiglia di origine macedone vive in Alto Adige da circa due anni.

Al momento non si conoscono ancora molti dettagli sulla terribile vicenda avvenuta nella serata di venerdì a Ponte Gardena. Non è nemmeno noto chi fosse presente in casa quando si è consumata la tragedia. Dopo che il bambino di 14 mesi è precipitato dal secondo piano sono stati subito allarmati i soccorsi. Tempestivo è stato l’intervento del 118 sul luogo della vicenda, le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente disperate.

Bimbo di 14 mesi precipita dal secondo piano a Ponte Gardena, inutile la corsa in ospedale

La vittima è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Bolzano, subito dopo è stato trasferito all’ospedale di Borgo Trento a Verona. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, le sue condizioni di salute erano però gravissime. Il bimbo di 14 mesi a causa delle ferite riportate in seguito alla caduta dal balcone è morto poche ore dopo l’arrivo in ospedale. L’impatto sull’asfalto è stato troppo violento, per lui non c’è stato nulla da fare.

A commentare la drammatica vicenda anche il sindaco di Ponte Gardena, Philipp Kerschbaumer. Quest’ultimo ha fatto sapere che l’intero paese al momento è sotto choc dopo ciò che è successo al bimbo di soli 14 mesi. Si stringono tutti intorno alla famiglia in questo terribile momento. Intanto, gli agenti indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda, non è infatti ancora noto come il piccolo sia precipitato dal balcone.