Teramo, muore bimbo di un anno e mezzo: è precipitato dal balcone

La drammatica vicenda si è svolta intorno alle 22 di ieri 10 giugno 2021 a Teramo, un bimbo di un anno e mezzo ha perso tragicamente la vita. Per ragioni ancora da chiarire la giovanissima vittima è precipitata dal terzo piano dell’abitazione in cui viveva con la sua famiglia nella zona Nord di Martinsicuro.

In seguito alla caduta immediato è stato l’intervento dell’ambulanza sul luogo della tragedia avvenuta nella serata di ieri a Teramo. Giunti sul posto il personale medico del 118 non ha potuto fare niente per salvare la vita al bimbo di un anno e mezzo. A causa del violento impatto il piccolo ha infatti riportato ferite troppo gravi che non gli hanno lasciato scampo, è morto sul colpo. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Sul luogo del drammatico accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Alba Adriatic per i dovuti rilievi del caso. Anche diversi testimoni che hanno assistito alla terribile scena si sono recati sul luogo dell’incidente.

Dramma a Teramo, bimbo è precipitato dal balcone ed è morto, i Carabinieri indagano

Gli agenti indagano per cercare di chiarire come si sia svolta con esattezza la straziante vicenda che ha fatto perdere la vita al bimbo di un anno e mezzo. I carabinieri cercano di capire come abbia fatto il piccolo ad arrivare nel balcone per poi sporgersi al punto di precipitare nel vuoto. Stando alle prime ipotesi il bimbo si è recato nel balcone durante un momento di distrazione dei suoi genitori.

