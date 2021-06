Vercelli, 45enne precipitato da 12 metri dopo lite in casa: è gravissimo

Sono gravissime le condizioni di un 45enne di Vercelli che, secondo quanto riportato dall’Ansa, è precipitato dal balcone di casa ad un altezza di 12 metri. Il tragico incidente sarebbe avvenuto dopo una lite in casa con la compagna.

Vercelli, 45enne precipitato da 12 metri: la prima dinamica fatta dagli inquirenti

La notizia è arrivata in mattinata e, al momento, l’uomo si ritrova ricoverato nel nosocomio della città piemontese. Non si conoscono anche le generalità dei due coinvolti nel drammatico incidente, ma una prima ricostruzione è stata effettuata dai carabinieri. Quest’ultimi, giunti sul luogo dopo la prima chiamata, hanno ritrovato il corpo della vittima. Il 45enne si trovava nella sua abitazione con la compagna di 26 anni, rimasta ferita lievemente. I due avrebbero iniziato a litigare animatamente fino a sfiorare la tragedia con la caduta di uno dei due dal balcone. Non si conoscono ancora i motivi che avrebbero portato allo scoppio del litigio, ma gli inquirenti hanno già avviato le indagini per capire meglio la dinamica dell’accaduto. In particolare, si stanno seguendo tutte le piste per valutare meglio cosa abbia potuto spingere l’uomo a precipitare da un’altezza di 12 metri.

Le condizioni dei due protagonisti della vicenda

I soccorsi del 118, infatti, sono stati immediatamente allertati ma, la caduta gli avrebbe causato delle ferite gravissime tanto da essere trasportato in ospedale in codice rosso. Al momento, il 45enne è in prognosi riservata e solo nelle prossime ore si potranno conoscere meglio le sue condizioni. La donna, invece, che si trovava in casa con lui e che avrebbe assistito alla scena, ha riportato solo delle lievi ferite. Per precauzione, anche lei è stata trasportata al nosocomio di Vercelli per effettuare alcuni controlli. Molto probabilmente, da unica testimone, verrà interrogata dagli inquirenti per capire cosa sia successo nelle drammatiche ore che hanno preceduto il volo di 12 metri del 45enne.

