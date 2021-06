Le condizioni di Mara Venier non migliorano dopo la difficile operazione ai denti a cui si è sottoposta nei giorni scorsi, tanto da costringere la nota conduttrice a fare un doloroso annuncio sulla conduzione di Domenica In. La stessa, infatti, è ancora bloccata a letto a seguito dell’intervento e la ripresa sembra essere ancora lunga.

Il dramma della conduttrice

Come raccontato sui social qualche giorno fa, Mara Venier è stata ricoverata a Roma per rimuovere un impianto che le era stato inserito dal suo dentista. La situazione, però, è peggiorata tanto da causarle una parziale perdita di sensibilità su alcune parti del viso. La conduttrice ha voluto raccontare il suo calvario sui profili social, dove è seguita anche da numerosi colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. “Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo “..lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!!“: ha scritto la stessa Venier.

Mara Venier e l’annuncio sulla conduzione di Domenica In

Un dramma che, con il passare delle ore, prosegue tanto da costringere la conduttrice a scegliere di non andare in onda alla guida di Domenica In. Infatti, come racconta sulle pagine de Il Corriere della Sera, la sua “vita è cambiata in un secondo” e, dopo un’attenta valutazione, è arrivata la decisione ufficiale. “Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La mia vita è come se fossi in anestesia totale“, ha raccontato Mara Venier. Nel frattempo, però, sono arrivati numerosi messaggi di supporto da parte dei suoi fan e non solo, che hanno scelto di starle accanto in questo difficile momento.

Leggi anche: Michele Merlo, il padre contro l’ospedale: “Accusato di aver usato droghe”