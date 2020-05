Pamela Prati chiede scusa a Domenica In: “Ero completamente plagiata”

Pamela Prati torna ad attirare l’attenzione del gossip. La nota showgirl lo scorso anno per mesi è stata la protagonista di un grosso scandalo, il suo finto matrimonio con Mark Caltagirone. Da quando ha ammesso di aver capito che l’uomo non è mai esistito, la showgirl si è sempre definita una vittima. Ha detto di essere stata e raggirata, lei era davvero convinta che sarebbe convolata a nozze con Mark e che i due si sarebbero presi cura dei loro due figli in affido.

A distanza di mesi la Prati è tornata in televisione per parlare della vicenda, ha rilasciato un’intervista a Mara Venier ieri 17 maggio a Domenica In. Ancora una volta si è difesa dicendo di essere stata plagiata. Queste le sue parole: “Sono stata plagiata, vi chiedo scusa”. Alla conduttrice la soubrette lo scorso anno aveva detto di essere andata a cena con Mark Caltagirone, un uomo che in realtà non esisteva. In merito a ciò Pamela Prati ha detto: “Mi hanno detto di dire così. E così fanno le persone plagiate. Io lo ero completamente”.

Pamela Prati ribadisce di essere stata plagiata, ecco cosa ha detto a Domenica In

Mara Venier ha mostrato diverse clip dell’intervista della Prati risalenti a quando affermava con convinzione di essere fidanzata con Caltagirone. In una di queste si vede Pamela che mostra le fedi nuziali alla conduttrice, rivedendo tutto lei ha continuato a ribadire di essere stata plagiata. La soubrette ha detto poi di essere stata messa in mezzo, le hanno fatto molto male. Quando si è resa conto della verità ha sofferto moltissimo. Pamela Prati ha poi concluso dicendo: “Ciò che mi fa più male è essere passata per ciò che non sono. Io non ho inventato, ho creduto”.