Marco Carta e il compagno Sirio si sposano: l’annuncio a Verissimo

Si torna a parlare ancora una volta di Marco Carta, il cantante oggi 5 dicembre 2020 sarà ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Insieme alla conduttrice ripercorrerà molte tappe della sua vita privata e professionale. Il cantante ha rivelato che sogna di tornare sul famoso palco dell’Ariston, nel 2009 ha già partecipato al Festival di Sanremo e ha vinto, ricorda quell’esperienza con molta gioia. Quando la Toffanin gli ha fatto alcune domande sulla sua vita personale, il cantante ha rivelato una felice novità, vuole sposare il fidanzato Sirio Campedelli.

Sirio e Marco sono fidanzati da oltre sei anni, per loro sembra essere arrivato l’atteso momento del fatidico ‘si’. Il cantante alla conduttrice ha fatto sapere che non c’è ancora una data, vogliono aspettare che l’emergenza Coronavirus si risolva per poter festeggiare il loro matrimonio con i loro più cari amici e le loro famiglie. Tra le varie cose ha infatti detto: “Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”.

Marco Carta sposa il compagno Sirio, le rivelazioni del cantante a Verissimo

Marco Carta ha fatto coming out in televisione già da tempo, prima di farlo ha però riflettuto molto e spesso non ha vissuto bene la cosa. Alla Toffanin ha raccontato che era stanco delle tante domande che la gente continuava a fargli. A detta sua si sentiva costretto a rivelare il suo orientamento sessuale, viveva la cosa molto male. Dopo aver rivelato di essere omosessuale nessuno gli ha più fatto domande, sui social però continua a ricevere molti insulti da parte degli haters. Il cantante cerca di non dare peso agli insulti, si gode la sua bellissima storia d’amore con il fidanzato Sirio. I due sono più innamorati che mai e non vedono l’ora di convolare a nozze.