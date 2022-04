Silvia Toffanin sposa Piersilvio a Portofino? Sorge l’indiscrezione

In casa Berlusconi potrebbe celebrarsi un altro matrimonio: quello tra Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, e l’imprenditore Pier Silvio Berlusconi.

L’indiscrezione, questa volta, arriva direttamente dal Sindaco di Portofino.

La coppia, fidanzata dal 2001, ha due figli (Lorenzo Mattia e Sofia Valentina di 11 e 6 anni e mezzo), ma finora non è mai convolata a nozze.

L’amministratore delegato di Mediaset, però, ha comprato di recente una proprietà nella cittadina ligure e si sono moltiplicate le teorie su una cerimonia imminente.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: le dichiarazioni del sindaco di Portofino

Matteo Viacava, il sindaco di Portofino, si è detto pronto a sposare i due.

“Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà. Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte” ha aggiunto.

Inoltre ha avanzato un paio d’ipotesi sulla cornice dell’evento: una con una festa proprio nella villa appena acquisita e l’altra con un rito nella chiesetta di San Sebastiano.

Villa San Sebastiano, risalente al 1500 e del valore di circa venti milioni di euro, vanta 15 camere da letto, 11 bagni, oltre un ettaro e tre di vigneti e uliveti, una piscina con vista sul Golfo del Tigullio.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin da anni affittano il castello di Paraggi ma ora si direbbero intenzionati a mettere radici.

Relax nella cittadina ligure

L’amministratore delegato di Mediaset ha ricevuto la nomina di cittadino onorario dal Comune di Portofino.

Pier Silvio ha acquistato una società immobiliare che detiene anche la proprietà di una tenuta considerata la più bella del borgo.

Per ora la famiglia continuerà ad abitare nel Castello di Paraggi, una residenza mozzafiato letteralmente appoggiata sul mare, anche se in futuro non si esclude che possa trasferirsi sul Monte in una residenza con prati, vigne e frutteti che domina tutto il Golfo del Tigullio. Insieme alle passeggiate in compagnia di Silvia Toffanin e i bambini in Piazzetta a salutare gli abitanti del posto e i turisti che lo fermano per una foto, trova anche un momento per sé stesso, dedicandosi all’amato Sup che utilizza tutto l’anno, incurante delle temperature rigide e dell’inverno.