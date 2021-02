Samuel Peron si svela: “Mi sposo con Tania e divento papà”

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Samuel Peron, storico ballerino di Ballando con le Stelle. Da anni lo vediamo nel cast del programma di Milly Carlucci, all’ultima edizione non ha potuto partecipare perché era risultato positivo al Coronavirus. Ad oggi il ballerino sembra essere pronto a compiere importanti passi con la compagna Tania, a farlo sapere è stato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Nell’ultimo numero della nota rivista Samuel Peron ha svelato di essere pronto a dare una svolta alla sua storia d’amore con Tania, vuole convolare a nozze con la compagna e avere dei figli. Queste le sue parole: “Mi sposo con Tania e divento papà…”. Senza troppi giri di parole il ballerino ha rivelato che lui e la compagna stanno già provando ad avere un figlio, non vede l’ora di diventare padre. Peron pensa che si pensa troppo a lungo a queste importanti decisioni il momento giusto non arriva mai.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Samuel Peron e la fidanzata Tania, i due sono infatti pronti a diventare marito e moglie e ad avere un figlio. Di certo non è sempre tutto rose e fiori, i due hanno infatti affrontato qualche difficoltà negli ultimi mesi a causa del lockdown. Durante l’intervista ha fatto sapere che la convivenza con la compagna è andata benissimo nel primo lockdown. Negli ultimi mesi invece si sono ritrovati ad affrontare diverse incomprensione dovute al fatto che entrambi al momento sono un po’ nervosi e insofferenti.

Il ballerino di Ballando con le Stelle pensa che tutto dipende molto dal fatto che sia lui che Tania sono abituati a viaggiare spesso per lavoro e ne sentono la mancanza. Ad ogni modo nulla di grave, si tratta di piccole discussioni che non hanno rovinato la loro storia d’amore, i due sono infatti pronti a convolare a nozze e ad avere un figlio.