Fabio Fulco felice con Veronica: “Stiamo pensando seriamente alle nozze”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Fabio Fulco, l’attore dopo la fine della sua storia d’amore con Cristina Chiabotto ha ritrovato da tempo l’amore e il sorriso accanto alla fidanzata Veronica Papa. I due hanno trascorso insieme il lockdown previsto per l’emergenza Coronavirus, stare costantemente insieme ha rafforzato moltissimo il loro rapporto, lui ha infatti capito di volerla sposare.

A farlo sapere è stato proprio l’attore in un’intervista concessa al settimanale Intimità, Fabio Fulco ha infatti ammesso che stanno seriamente pensando di convolare a nozze. Tra le varie cose ha detto: “Durante il lockdown tra me e Veronica è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente. Stiamo pensando seriamente al matrimonio”. L’attore ha raccontato che i due si sono conosciuti lo scorso anno tramite alcuni amici in comune, a detta sua il loro incontro è stato un dono. Dopo averla corteggiata tra loro è scoppiato l’amore. Lui ha sempre manifestato il desiderio di avere dei figli e finalmente il suo sogno potrebbe avverarsi presto. Fabio ha infatti svelato che anche Veronica vuole dei figli.

Fabio Fulco e Veronica Papa diventeranno presto marito e moglie?

Veronica Papa è una modella e imprenditrice di 25 anni, ma nonostante la giovane età sembra essere pronta a sposare Fabio Fulco e a metter su famiglia con l’attore. Ad oggi i due sembrano essere più innamorati e felici che mai, la loro relazione è sembrata molto seria sin dall’inizio. I due diventeranno presto marito e moglie e avranno dei figli? Al momento l’attore ha solo detto che ci stanno pensando seriamente, ma nessuna data è ancora saltata fuori. Non ci resta che attendere nuovi indiscrezioni per scoprire quando i due convoleranno a nozze.