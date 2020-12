Melissa Satta e Boateng, annuncio su Ig: “Il nostro matrimonio è finito”

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio sui social. La notizia circolava da settimane, ma fino a poche ore fa i diretti interessati non avevano ancora rotto il silenzio per confermare o smentire l’indiscrezione. I due volevano forse essere sicuri che la loro storia d’amore fosse definitivamente giunta al capolinea prima di comunicare a tutti la loro rottura.

Entrambi sui loro profili Instagram hanno postato lo stesso post per annunciare ai loro tantissimi fan che il loro matrimonio è finito. Nella didascalia della foto pubblicata hanno fatto sapere che hanno deciso di interrompere definitivamente la loro relazione dopo un periodo di separazione. Ci hanno tenuto a precisare di aver preso questa decisione nel pieno delle loro posizioni reciproche e in completa serenità. Hanno poi aggiunto che resteranno un punto di riferimento l’uno per l’altro per la crescita del figlio Maddox. Hanno poi concluso con queste speciali parole: “Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello… Maddox”.

Boateng e Melissa Satta si sono lasciati, i due annunciato la rottura su Instagram

Dopo aver annunciato la loro rottura, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non hanno rivelato nessun altro dettaglio. Al momento infatti non sono noti i motivi che li hanno spinti a mettere un punto definitivo alla loro bellissima storia d’amore. Circa due anni fa avevano già affrontato un delicato periodo che li aveva portati alla rottura, dopo circa un anno si erano però riconciliati. A detta loro questa volta la decisione è definitiva. Sarà davvero così o potrebbe esserci in futuro un nuovo ritorno di fiamma? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà col tempo il loro rapporto.