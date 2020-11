Melissa Satta e Boateng, rottura: “Ci hanno provato in tutti i modi ma…”

Da settimane si continua a parlare della nuova rottura tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. In estate si era già parlato di una presunta crisi tra loro. Il settimanale Chi aveva fatto sapere che la coppia stava attraversando un periodo un po’ delicato, con molte incomprensioni da risolvere. I due avevano però smentito il pettegolezzo pubblicando una loro foto di coppia su Instagram dove sembravano più innamorati e felici che mai durante una romantica cena a Porto Cervo.

La storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembrava andare benissimo, la bellissima modella aveva anche svelato che lei e il marito desideravano un altro figlio perché non volevano che Maddox rimanesse figlio unico. Le cose tra loro però sembrano aver preso una brutta piega nell’ultimo periodo, nelle scorse settimane il settimanale Chi ha rivelato che i due hanno messo un punto definitivo alla loro relazione. La nota rivista aveva fatto sapere che la loro rottura fosse una certezza.

Boateng e Melissa Satta non sono riusciti a risolvere i loro problemi di coppia

Ieri Dagospia nella rubrica A lume di candela ha svelato nuovi dettagli sulla fine della storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Sembra che i due si siano molto impegnati per recuperare la loro relazone, senza però riuscirci. Questo è ciò che si legge: “Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea”. I due si sono lasciati per la seconda volta, stando a Dagospia stavolta in modo definitivo. La rottura è davvero definitiva questa volta o ci sarà un nuovo ritorno di fiamma tra loro? Questo al momento non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro.