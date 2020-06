Sossio Aruta, nozze con Ursula Bennardo: “Tra i gieffini non inviterò…”

Si torna a parlare di Sossio Aruta, divenuto noto in passato per aver partecipato al Trono Over di Uomini e Donne, ha partecipato anche alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino si è lasciato sfuggire interessanti rivelazione in un’intervista concessa al settimanale Mio. A Uomini e Donne Aruta ha ritrovato l’amore accanto a Ursula Bennardo. I si mostrano sempre più innamorati e felici, dal loro amore è nata anche una figlia, Bianca.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta non vedono l’ora di diventare marito e moglie, lo desiderano da molto tempo. I due hanno già rimandato le nozze due volte, quando lei è rimasta incinta e a causa dell’emergenza Coronavirus. Si volevano infatti sposare nel 2020, ma dopo l’emergenza sanitaria le nozze si svolgeranno quasi sicuramente nel 2021. L’ex gieffino ha chiesto all’ex dama di diventare sua moglie due volte, negli studi di Uomini e Donne e nella casa del Grande Fratello Vip. Al giorno del loro fatidico ‘SI’ ci saranno anche volti noti del mondo dello spettacolo, lui stesso ha fatto sapere che vuole invitare Alfonso Signorini, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Sossio Aruta svela quali ex gieffini non inviterà al suo matrimonio con Ursula Bennardo

Sossio Aruta ha legato molto con alcuni concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha infatti svelato che li inviterà al suo matrimonio. Ci sono però ex gieffini che sa già che non inviterà a causa degli attriti e delle antipatie nate tra loro nella casa più spiata d’Italia. In merito a ciò ha infatti detto: “Tra i gieffini non inviterò Antonio Zequila, Teresanna Pugliese, Licia Nunez e Fernanda Lessa”. L’ex gieffino ha poi dedicato importanti e speciali parole a Ursula Bennardo, a detta sua è una donna d’altri tempi e una grande mamma. Ha poi concluso dicendo: “Sono stato molto fortunato ad incontrarla. Oggi le donne pensano a divertirsi mentre lei è molto pacata e con la testa sulle spalle”