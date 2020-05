Antonio Zequila depone l’ascia di guerra: “Sossio? È una brava persona”

Si torna a parlare di Antonio Zequila, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia è stato uno dei personaggi più chiacchierati, spesso anche il più criticato, soprattutto per i litigi scoppiati con alcuni concorrenti, tra questi anche Sossio Aruta.

All’inizio i due sembravano andare d’accordo, con il passare del tempo Sossio e Zequila si sono però scontrati spesso. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne non ha gradito le accuse che l’attore gli ha rivolto, sia come uomo che come padre. In più occasioni Aruta ha fatto sapere che aspettava ancora le scuse pubbliche da parte dell’ex gieffino. Sembra che Antonio Zequila abbia messo una pietra sopra ai battibecchi avuti con Sossio Aruta al Grande Fratello Vip. A lasciarlo intendere è stato proprio lui in un’intervista concessa al settimanale Mio, dove ha definito Sossio una brava persona. Zequila ha augurato tanta felicità a Sossio e Ursula Bennardo per le loro future nozze, pensa che sia bello che vinca l’amore, soprattutto perché la coppia ha una figlia piccola.

Antonio Zequila, niente più scontri con Sossio Aruta, ecco cosa ha detto l’ex gieffino

In riferimento ai litigi scoppiati al Grande Fratello Vip con Sossio Aruta, Zequila ha detto: “Tutto ciò che è successo nella Casa è dimenticato per me. Non mi importa di rispondere alle critiche. Tutte le dinamiche sono finite e le situazioni archiviate. Il mio motto è: non fare del passato un presente che non sarà più futuro“. Antonio Zequila ha fatto poi sapere di aver chiuso tutti i rapporti con gli altri concorrenti del reality. A detta sua sono persone che non conosceva e che non conoscerà. L’ex gieffino ha mantenuto un legame solo con alcuni di loro, quelli con cui si è trovato bene nella casa più spiata d’Italia. Ci ha tenuto poi a precisare che pensa di essere stato il vincitore morale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha infatti concluso dicendo: “Credo di aver lasciato un’impronta”.