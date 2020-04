Paola Di Benedetto su Zequila: “Botta e risposta continuo fino ad odiarci…”

Paola di Benedetto è tornata a parlare del suo rapporto con Antonio Zequila, tanti sono stati gli scontri e i battibecchi tra loro nella casa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante le prime settimane tra i due sembrava essere nata una bella amicizia nella casa più spiata d’Italia. Come mai hanno smesso di andare d’accordo? Intervistata da Il Giornale, la vincitrice della quarta edizione del reality ha fatto sapere che le cose tra lei e Zequila sono cambiate dopo l’ingresso di Sara Soldati nella casa.

Nella casa Paola Di Benedetto ha notato che Antonio Zequila iniziava ad avere un atteggiamento piuttosto oppressivo. L’ex gieffina ha spiegato che i due hanno iniziato a punzecchiarsi a vicenda, lui ha però usato termini poco carini. La Di Benedetto ha aggiunto: “Da parte mia gli ho risposto, forse anche esagerando. Da quel momento è stato un botta e risposta continuo e siamo arrivati a odiarci”. Potrebbe arrivare la pace tra loro? A questa domanda Paola ha risposto: “Mai dire mai nella vita. È anche vero però che quando c’è stata la proclamazione lui era in studio ma non l’ho visto avvicinarsi neanche per complimentarsi.”

Paola Di Benedetto critica il comportamento di Zequila durante la finale del GF Vip

A Paola Di Benedetto non è per niente piaciuto l’atteggiamento di Antonio Zequila quando lei ha vinto la finale del Grande Fratello Vip, a detta sua non ha visto spirito sportivo da parte sua. Se fosse stata al posto suo lei sarebbe andata da lui a complimentarsi. L’ex gieffina ha parlato poi del ricordo più brutto che ha del suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Queste le sue parole: “È stata una sera post-puntata dopo una lite con Zequila. In quel momento avevo l’umore a terra, anche perché non potevo avere il benché minimo riscontro dal pubblico. Non sapevo infatti come potesse essere percepito ogni mio gesto.”