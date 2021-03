Taranto, uccide la moglie e la suocera: 61enne ritrovato impiccato

Dramma nella giornata di ieri a a Massafra, in provincia di Taranto. Un uomo di 61 anni, Antonio Granata, si è scagliato con estrema violenza contro la moglie e la suocera, le ha uccise colpendole più volte alla gola e al volto con un coltello. Dopo aver compiuto l’insano gesto è stato lui stesso ad allarmare le forze dell’ordine confessando di aver ucciso la suocera e la moglie. Mentre era al telefono con gli agenti ha anche minacciato il suicidio.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo del duplice omicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri in provincia di Taranto, a Massafra, all’interno di un’abitazione situata in via Leonardo Da Vinci. Dopo essere entrati in casa hanno trovato i corpi senza vita delle due donne in due diverse stanze. La moglie del 61enne, Carolina Bruno, aveva 65 anni, la madre Lorenza Addolorata Carano ne aveva invece 91. Sul posto sono intervenuti per i dovuti rilievi del caso anche il medico legale e il Pm di turno.

Dopo ore di ricerche, Antonio Granata è stato ritrovato oggi in provincia di Taranto. L’uomo dopo aver ucciso la moglie e la suocera si è davvero tolto la vita. I carabinieri lo hanno ritrovato impiccato con un cavo di acciaio a un albero di ulivo.