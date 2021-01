Carmagnola: uccide la moglie e il figlio di 5 anni, poi tenta il suicidio

La drammatica vicenda si è svolta nella notte a Carmagnola, comune della città di Torino. Un uomo di 39 anni, Alexandro Ricco, dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche ha ucciso la moglie Teodora Casasanta, sua coetanea, e il figlio Ludovico di cinque anni. Dopo essersi reso conto del suo insano gesto ha provato a togliersi la vita lanciandosi dal balcone della loro abitazione.

Per uccidere la moglie e il figlio il 39enne ha utilizzato con molta violenza un oggetto contundente. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un vicino di casa dopo aver sentito nella notte le disperate urla provenire dal loro appartamento. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo in cui è avvenuto il duplice omicidio e il tentato suicidio. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo, era disteso a terra dopo essersi lanciato dal balcone. Per la donna e il figlio di soli cinque anni non c’era più nulla da fare, al loro arrivo erano già morti.

L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino, le sue condizioni però non sono gravi, non rischia infatti la vita. Al momento è ricoverato e piantonato dai carabinieri in stato di fermo. Stando alle prime informazioni sul caso, la donna aveva deciso di mettere fine al loro matrimonio. Una decisione che il 39enne non voleva accettare ed è per questo che in preda alla furia ha ucciso sia lei che il figlio.