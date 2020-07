Duplice omicidio a Collegno, uccide i suoi genitori poi scappa: arrestato

Dramma nella serata di ieri 13 luglio 2020 a Collegno, in provincia di Torino. Un uomo di 30 anni, Daniele Ferrero, dopo una lite scoppiata per futili motivi ha ucciso con diverse coltellate i suoi genitori all’interno del suo appartamento, nel quartiere Mirafiori. Le vittime sono Giuseppina Valetti di 60 anni e Pierfrancesco Ferrero di 69 anni.

Stando alle prime informazioni sul caso, il 30enne aveva gravi problemi psichiatrici, non aveva però mai manifestato segni che lasciavano pensare che avrebbe potuto compiere un simile gesto. I suoi genitori ogni giorno andavano a trovarlo a casa sua. Ieri sera è però scoppiata un’accesa lite tra loro che è poi sfociata in una vera e propria tragedia. Dopo aver ucciso i suoi genitori l’uomo è rimasto per qualche ora all’interno dell’abitazione, dopodiché ha preso l’auto della madre e ha iniziato a vagare per strada senza una destinazione.

A notare lo strano comportamento di Daniele Ferrero poco prima della mezzanotte una pattuglia che si trovava in giro per effettuare controlli di routine. Gli agenti lo hanno trovato in stato confusionale, le sue mani erano ancora sporche di sangue. I carabinieri hanno portato l’uomo in caserma, lì ha subito ammesso di aver ucciso i suoi genitori. In seguito alla confessione del 30enne i carabinieri si sono precipitati sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri sera a Collegno. Lì hanno trovato le due vittime all’interno dell’appartamento, marito e moglie erano senza vita. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e il motivo che ha spinto l’uomo ad uccidere i suoi genitori. Intanto, Daniele Ferrero è stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio.