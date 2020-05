Collegno, uccide il padre con 24 coltellate per difendere la madre: arrestato

La drammatica vicenda è avvenuta intorno alle 23 di giovedì 30 aprile a Collegno, comune della città di Torino. In seguito all’ennesimo litigio scoppiato all’interno di un appartamento situato in via Edmondo De Amicis 47, un uomo di 52 anni si è scagliato con violenza contro la moglie. Ad assistere alla violenza domestica anche i due figli della coppia. I due hanno provato a fermare il padre per difendere la madre, uno di loro in preda alla furia ha accoltellato il padre.

Il figlio della coppia, un ragazzo di 18 anni, ha ucciso il padre con 24 coltellate all’addome e al torace. La sua furia si è placata solo dopo aver visto il padre in fin di vita. Dopo aver aggredito a morte il padre è stato lui stesso a chiamare il 112. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza sul luogo della terribile vicenda avvenuta a Collegno. Ai carabinieri il 18enne ha raccontato che lui e il fratello non ce la facevano più a vedere il padre che picchiava la madre. Da tempo non uscivano più la sera per paura che le facesse del male.

I vicini di casa hanno confermato che i litigi erano all’ordine del giorno, ma non potevano però immaginare che la situazione si trasformasse in una tragedia. Il ragazzo dopo essere stato portato in caserma è stato arrestato con l’accusa di omicidio.