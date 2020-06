29enne uccide la madre a coltellate: trovato mentre vagava nudo in strada

È successo nella serata di ieri, mercoledì 10 giugno 2020 a Bora di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena. Stando alle prime informazioni sul caso, un ragazzo di 29 anni con gravi problemi psichiatrici ha ferito a morte la madre con diverse coltellate. La drammatica vicenda si è svolta all’interno dell’abitazione in cui madre e figlio vivevano, in via dell’Orto, in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi.

Il 29enne in preda all’ira ha colpito la madre a coltellate. La vittima è Luciana Torri, una donna di 64 anni. Dopo aver sentito le urla provenire dal loro appartamento probabilmente sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione i carabinieri si sono precipitati sul luogo della tragica vicenda avvenuta nella tarda serata di ieri a Bora di Mercato Saraceno. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118. Sfortunatamente per la vittima non c’è stato nulla da fare, era già morta al loro arrivo.

Giunti sul posto gli agenti non hanno trovato il 29enne in casa, dopo il suo insano gesto si era infatti dato alla fuga. I carabinieri poco dopo l’omicidio hanno trovato il figlio della vittima mentre vagava nudo per le strade del paese, era in evidente stato confusionale. Gli agenti lo hanno bloccato e portato in caserma per interrogarlo.