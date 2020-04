Ciampino, uccide il fratello perché faceva rumore: arrestato 48enne

La drammatica vicenda si è svolta a Ciampino, in provincia di Roma. Un uomo di 48 anni, Antonio Corona, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche si è scagliato contro il fratello. La lite ha preso velocemente una brutta piega, il 48enne in preda alla furia ha ucciso il fratello a coltellate. La vittima è Sergio Corona, l’uomo aveva 56 anni.

La terribile tragedia si è svolta all’interno di un appartamento situato in via Cagliari, a Ciampino. Stando alle prime ricostruzioni del caso intorno alle 6.40 del mattino il 56enne avrebbe svegliato il fratello facendo rumore mentre preparava il caffè. É stato questo che avrebbe fatto scattare l’ira di Antonio Corona. In preda alla furia l’uomo ha accoltellato due volte il fratello davanti alla madre. La donna in preda alla paura ha subito allarmato le forze dell’ordine.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’omicidio avvenuto a Ciampino. Giunti sul posto gli agenti hanno bloccato il 48enne e lo hanno arrestato per il reato di omicidio volontario. Antonio Corona ai carabinieri ha subito ammesso di essere stato lui ad uccidere il fratello a coltellate. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in carcere. Intanto, sul luogo dell’omicidio è intervenuto anche il magistrato della procura della Repubblica di Velletri, sul cadavere del 56enne ha disposto l’autopsia per accertare che l’uomo sia morto a causa delle coltellate.