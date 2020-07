Oriago di Mira, spara e uccide l’ex marito della compagna: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, sabato 4 luglio 2020 a Oriago di Mira, in provincia di Venezia. Un uomo di 51 anni in seguito ad una furiosa lite scoppiata per motivi ancora da chiarire, ha sparato e ucciso l’ex marito della sua compagna. La vittima è Andrea Baldan, l’aggressione è avvenuta in via Piave.

Intorno all’una di notte i due hanno iniziato a litigare animatamente in mezzo alla strada, in preda all’ira il 51enne ha sparato più volte all’ex marito della sua compagna uccidendolo. Poco dopo il 112 ha ricevuto la segnalazione, i carabinieri si sono quindi precipitati sul luogo della tragica vicenda avvenuta a Oriago di Mira. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di Andrea Baldan, ucciso da due colpi di arma da fuoco, per lui non c’era più niente da fare. Un’infermiera che abita vicino a dove si è svolto il dramma si è subito recata in strada ad aiutare. Ai carabinieri ha raccontato di aver sentito inizialmente il battito, ma Andrea non respirava già più e non reagiva.

Agli agenti la donna ha raccontato che l’uomo che ha sparato non si è mai allontanato, era confuso, piangeva e cercava di aiutare. Quando il 118 è arrivato sul posto la vittima non aveva più polso, i sanitari non hanno potuto fare altre che costatare il suo decesso. Intanto, i carabinieri hanno arrestato il 51enne e lo hanno portato nel carcere di Venezia, lui non ha mai provato ad opporre resistenza.