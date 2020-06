Volvera, uccide l’ex moglie e ferisce la figlia: 58enne in manette

Dramma a Volvera, in provincia di Torino, un uomo di 58 anni in preda alla furia ha ucciso l’ex moglie di 54 anni a colpi di pistola, subito dopo ha ferito anche la figlia 29enne usando la stessa arma. La tragica vicenda si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno 2020.

Stando alle prime ricostruzioni del caso, in seguito ad un litigio scoppiato a casa della donna, un appartamento situato a Volvera, il 58enne non è riuscito a controllare la sua rabbia e ha sparato alla sua ex moglie, erano divorziati da quattro anni. Dopo aver ucciso la 54enne, l’uomo ha ferito anche la figlia. Anche l’altra figlia della coppia ha assistito alla scena violenta, fortunatamente però lei non è rimasta ferita. Dopo quanto accaduto l’uomo si è dato inizialmente alla fuga. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della drammatica vicenda. Per la 54enne non c’è stato nulla da fare, era già morta quando i sanitari sono arrivati. La 29enne è stata invece trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni gravi, ha riportato due ferite d’arma da fuoco al torace.

I carabinieri hanno disposto posti di controllo in tutta la provincia per rintracciare l’uomo. Lui, sentendosi forse messo alle strette, ha deciso di recarsi in caserma per costituirsi. Il 58enne è stato arrestato con le gravi accuse di omicidio nei confronti dell’ex moglie e tentato omicidio nei confronti della figlia.