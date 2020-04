Dramma a Paravati: ucciso un ragazzo di 27 anni a colpi di pistola

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 1 aprile a Paravati, frazione di Mileto in provincia di Vibo Valentia. Un giovane ragazzo di soli 27 anni è stato brutalmente ucciso con alcuni colpi di pistola. Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato intorno alle 22.30 di ieri sera. Era sdraiato a terra con diverse ferite da arma da fuoco.

Il personale medico del 118 ha trasportato la vittima in ospedale. I medici però non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso, era già morto quando è arrivato al pronto soccorso di Vibo Valentia. La giovane vittima è Francesco Palmieri, figlio di una famiglia di agricoltori molto nota e conosciuta in paese. L’omicidio del ragazzo è avvenuto in pieno centro a Paravati, vicino la Villa della Gioia. Al momento non è chiaro chi potrebbe aver commesso un gesto così estremo e nemmeno il motivo che lo abbia potuto spingere ad uccidere il giovane 27enne.

Sul luogo del delitto sono intervenuti subito i carabinieri. Gli agenti stanno svolgendo le dovute indagini per cercare di scoprire l’identità dell’assassino che ha ucciso Francesco Palmieri a colpi di pistola, stroncando così la sua giovane vita. I carabinieri stanno valutando ogni ipotesi, stanno indagando anche sulla vita privata del 27enne.