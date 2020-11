San Felice a Cancello, porta la moglie in campagna e la uccide: arrestato

Dramma nella mattinata di oggi a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Una donna di 30 anni, Maria Tedesco, è stata portata in campagna ed è stata uccisa con quattro colpi di pistola. Ad ucciderla è stato il marito, Michele Marotta, un uomo di 34 anni. Stando alle prime informazioni sul caso l’uomo l’ha portata in una zona isolata di campagna per poi ucciderla dopo l’ennesima lite scoppiata tra loro tra le mura domestiche.

Dopo aver ucciso la moglie il 34enne è risalito in auto ed è tornato a casa, un appartamento situato a Cancello Scalo, in provincia di Caserta. Dopo essersi reso conto dell’insano gesto compiuto, l’uomo ha allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri a casa della coppia, agli agenti il 34enne ha raccontato di aver portato la moglie in una zona di campagna dopo l’ennesima lite, dove l’ha uccisa a colpi di pistola. L’uomo ha poi fatto sapere di averla lasciata in una pozza del suo sangue dopo averle sperato e di essere andato via.

I carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica della drammatica vicenda avvenuta nella mattina di oggi a San Felice a Cancello. Gli agenti hanno ritrovato e sequestrato la pistola usata per uccidere la vittima. La 30enne verrà sottoposta all’esame autoptico per chiarire l’esatta causa della morte. Michele Marotta è stato invece arrestato con l’accusa di omicidio e detenzione abusiva d’arma da fuoco.