Rimini: uccide la moglie a martellate poi chiama la Polizia e si costituisce

Dramma nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 a Rimini. Un uomo ha ucciso la moglie dopodiché ha chiamato la Polizia e si è costituito. I fatti si sono svolti all’interno dell’abitazione della coppia, dopo una lite scoppiata tra moglie e marito lui è andato su tutte le furie e ha più volte colpito la donna a martellate.

L’omicidio è avvenuto nella notte a Rimini, nella zona Marina Centro in via Pola. L’omicida è un anziano uomo che non è riuscito a mantenere la calma dopo aver litigato animatamente con la moglie. Mentre discutevano ha iniziato a colpirla con diverse martellate. Dopo averla uccisa l’uomo si è probabilmente reso conto dell’insano gesto compiuto e ha deciso di allarmare le forze dell’ordine per confessare ciò che aveva appena fatto. L’uomo è un pensionato italiano, la moglie era invece una donna straniera.

In seguito alla segnalazione fatta dall’uomo per autodenunciarsi, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della drammatica vicenda avvenuta nella notte a Rimini. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della vittima. I poliziotti indagano per chiarire con esattezza come sia sia svolta la tragedia e quali siano stati i motivi che hanno spinto l’uomo ad uccidere brutalmente la moglie.