Buccinasco, 88enne colpisce la moglie a martellate in testa: denunciato

Sfiorata la tragedia nella mattinata di mercoledì 29 aprile a Buccinasco, comune della città di Milano. La violenta vicenda si è svolta poco prima delle 6, in seguito ad una lite scoppiata all’interno del loro appartamento, un anziano uomo di 88 anni ha sfogato la sua ira contro la moglie, una donna di 82 anni.

In preda alla furia l’uomo ha iniziato a colpire la moglie con un martello, colpendola ripetute volte alla testa alle mani e al volto. Poco dopo l’uomo ha usato la stessa arma per colpire se stesso. Mentre i due litigavano animatamente è scattato l’allarme, in seguito alla segnalazione i carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda avvenuta mercoledì mattina a Buccinasco. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia, gli agenti hanno trovato l’anziana donna terrorizzata e ferita.

La vittima è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano per ricevere le cure necessarie a causa dell’aggressione. La donna ha riportato diverse ferite al volto e una frattura a un polso. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Anche l’88enne è stato portato in ospedale, aveva una ferita alla testa che lui stesso si era causato. A causa della sua avanzata età, l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di tentato omicidio.