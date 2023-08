Monza, 60enne accoltella il vicino dopo una lite: arrestato

È successo nei giorni scorsi a Monza, con esattezza nel giorno di Ferragosto, la lite è scoppiata all’improvviso all’interno del palazzo. Un uomo di 60 anni era infastidito dal comportamento dei cani della vittima, glielo ha fatto notare e i due hanno iniziato a discutere. In passato aveva anche litigato con altri condomini ed era già noto alle forze dell’ordine per vari reati come rapina, spaccio, furto e altro ancora.

Dopo aver sentito le forti urla provenire dalle scale del condomino è stata una vicina di casa ad allarmare le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Monza, giunti sul posto hanno trovato la vittima con la maglia sporca di sangue e un coltello tra le mani, quello usato dal 60enne per colpirlo. Poco dopo gli agenti sono riusciti a rintracciare l’aggressore, era ancora sporco di sangue e stava tentando di nascondere l’altro coltello. Ai poliziotti ha ammesso di aver accoltellato il giovane ragazzo all’addome per una lite scoppiata a causa dei suoi cani.

La vittima dopo l’aggressione è stata portata all’ospedale per ricevere le cure adeguate, la sua prognosi è di dieci giorni ma non è in pericolo di vita. Il 60enne è stato invece arrestato con la grave accusa di tentato omicidio ed è stato portato in carcere.

