Pinerolo, dopo una lite spara al nipote: 83enne finisce ai domiciliari

Sfiorata la tragedia nella serata di ieri, mercoledì 3 maggio 2023 a Pinerolo, comune della città di Torino. Una lite scoppiata tra due uomini ha preso una brutta piega ed è quasi costata la vita ad uno di loro. Con una pistola detenuta illegalmente un anziano signore di 83 anni in seguito ad una lite alquanto animata ha sparato ad un 64enne. Si tratta di un nipote acquisito, vedono di sua nipote morte nelle scorse settimane.

I fatti si sono svolti all’interno di un appartamento situato in zona Risagliardo a Pinerolo, ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa preoccupati dopo aver sentito uno sparo. Stando alle prime informazioni sul caso a scaturire il litigio dopo la morte della nipote dell’83enne sarebbe stata una questione di eredità. Probabilmente l’anziano signore voleva che il nipote gli restituisse qualcosa, lui però non era d’accordo.

Ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul posto, immediato è stato anche l’intervento del personale medico del 118. Il 64enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Molinette di Torino dove è ricoverato in prognosi riservata, fortunatamente però non è in pericolo di vita. Gli agenti hanno sequestrato l’arma e arrestato l’83enne che non ha posto in alcun modo resistenza. L’anziano uomo dovrà scontare i domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.

