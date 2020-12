Milano, dopo una furiosa lite accoltella il marito: 37enne in manette

Sfiorata la tragedia nella notte a Milano, intorno alle 3 in una stradina alla Bovisa, in via Gianpietrino. Dopo una lite furiosa scoppiata tra moglie e marito, lei ha tentato di ucciderlo con una violenta coltellata al torace. La vittima è un uomo di 38 anni di origine rumena, la moglie è una sua connazionale di 37 anni.

In seguito alla drammatica vicenda immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della vicenda avvenuta nella notte a Milano. I sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi all’uomo lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Sono stati i medici, dopo aver visto che l’uomo era stato accoltellato, ad allarmare le forze dell’ordine. Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri, questi dopo aver svolto le prime indagini hanno subito rintracciato la moglie della vittima.

Marito e moglie sono entrambi noti alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti. Gli agenti hanno arrestato la 37enne con l’accusa di tentato omicidio. Stamattina è stata condotta nel carcere di San Vittore. A quanto pare i due al momento sono senza fissa dimora, i carabinieri continuano ad indagare per chiarire con esattezza il motivo che abbia spinto la donna ad accoltellare il marito con l’intenzione di ucciderlo.