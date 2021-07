Milano, 75enne accoltella chirurgo: non era soddisfatto della diagnosi

La violenta vicenda si è svolta a Milano, al Policlinico di San Donato Milanese, un anziano di 75 anni si è scagliato con violenza contro un chirurgo dopo che l’aveva visitato. Il motivo? A quanto pare non era rimasto soddisfatto della diagnosi. L’aggressore era stato visitato da due medici e due specializzandi per circa un quarto d’ora.

Dopo la visita i medici avevano invitato il 75enne a tornare in ospedale per una visita di controllo, gli avevano anche detto che non era necessaria una prenotazione. Da tempo l’uomo si sottoponeva a delle visite a causa di una arteriopatia alle gambe. Finito il controllo i medici gli avevano fatto sapere che non avrebbe subito alle gambe ulteriori interventi. Al paziente hanno poi proposto di recarsi presso un’altra struttura per un ricovero riabilitativo.

Milano, 75enne accoltella un chirurgo dopo una visita: arrestato per tentato omicidio

La diagnosi non è stata però gradita dal 75enne ed è per questo che ha tirato fuori dalla sua borsa un coltello da cucina e si è scagliato contro uno dei due chirurghi. Lo ha accoltellato alla coscia e gli ha lesionato l’arteria femorale. L’uomo è stato tempestivamente bloccato da un poliziotto in congedo, si trovava in ospedale per un controllo e attendeva il suo turno in corridoio. Il chirurgo ferito è stato trasportato d’urgenza in sala operatoria, le sue condizioni sono serie ma non sembra essere in pericolo di vita. L’aggressore era già noto alle forze dell’ordine per ingiuria e minaccia, in seguito alla vicenda è stato arrestato per tentato omicidio.