Coppia gay insultata e aggredita a Milano: due ragazzi in ospedale

Una coppia gay è stata insultata e aggredita nella serata di sabato 26 giugno 2021 a Milano, a denunciare l’ennesima aggressione omofoba ci hanno pensano gli organizzatori del Milano Pride. I fatti si sono svolti intorno alle 21 in via Manzoni, le vittime erano a bordo delle loro bici. I due ragazzi stavano andando a cena fuori quando un uomo ha iniziato improvvisamente ad insultarli.

Dopo averli offesi l’uomo si è scagliato con violenza contro uno di loro, colpendolo con diversi pugni. Il compagno per cercare di difenderlo si è fatto male ad una mano. Il presidente dell’Arcigay Milano, Fabio Pellegatta, ha commentato la violenta vicenda definendola ‘un atto gravissimo’. Ci ha tenuto poi ad esprimere a nome dell’associazione la massima solidarietà alle vittime. Ha fatto anche sapere che penseranno loro ad assisterli dal punto di vista legale. Subito dopo ha chiesto per l’ennesima volta un’approvazione rapida del DDL Zan affinché possa essere uno strumento utile a migliorare la vita della comunità.

Aggressione omofoba a Milano, coppia gay finisce in ospedale

Anche il deputato Alessandro Zan ha commentato il violento episodio tramite un tweet postato sul suo account Twitter. Stando a quanto rivelato dall’Arcigay, i due ragazzi che sono stati insultati e aggrediti in seguito alla vicenda si sono recati in ospedale per le dovute medicazioni. Uno dei due ha riportato un trauma cranico con tumefazioni al volto, il compagno si è invece fratturato la mano in quattro punti. L’associazione ha fatto poi sapere che sono state due camionette dell’esercito e alcuni agenti delle forze dell’ordine a fermare l’aggressore dopo aver sentito le urla.

