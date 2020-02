Milano: 17enne aggredito con una bottiglia da un passante senza motivo

Il violento episodio si è svolto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbaraio 2020 a Milano, in via Panfilo Castaldi, nei pressi di Porta Venezia. Un giovane ragazzo di 17 anni di origine egiziana poco dopo la mezzanotte è stato aggredito da un passante senza alcun motivo. A colpirlo sul volto con una bottiglia di vetro è stato un ragazzo marocchino di 18 anni.

Sul luogo della violenta vicenda avvenuta nella notte a Milano, tempestivo è stato l’intervento della polizia, a chiamare le forze dell’ordine è stato proprio il 17 enne. Agli agenti il ragazzo ha raccontato di essere stato violentemente aggredito all’improvviso dal 18enne. Stando a quanto ha detto la vittima, i due nemmeno si conoscosco non è infatti chiaro il motivo che abbia spinto il ragazzo a colpirlo.

Dopo il racconto della vittima, i poliziotti sono riusciti a rintracciare subito l’aggressore. Il 18enne era ancora nella zona quando lo hanno bloccato. Gli agenti lo hanno subito arrestato con l’accusa di lesioni. Il giovane 17enne in seguito alla violenta aggressione è stato portato all’ospedale per ricevere le cure necessarie. La bottigliata gli ha causato una profonda e grave ferita al volto. I medici hanno fatto di tutto per tentare di non lasciargli segni evidenti sul volto e ridurre quanto più possibile la cicatrice.