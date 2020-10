Moncalieri, accoltella un 28enne poi si dà alla fuga: 33enne in manette

L’aggressione si è svolta nella serata di venerdì 16 ottobre a Moncalieri, nella zona di Piazza Caduti per la Libertà. Dopo una lite un uomo di 28 anni di origine cubana è stato ferito con una coltellata alla milza da un altro uomo che si è dato alla fuga dopo averlo colpito.

Il 28enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa della grave lesione alla milza, dove ha subito un intervento. I carabinieri giunti sul posto dell’aggressione a Moncalieri hanno subito iniziato le ricerche per rintracciare l’aggressione e capire il motivo che lo ha spinto ad accoltellare il 28enne. Gli agenti sono riusciti ad identificare l’uomo nella mattinata di ieri grazie ad alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Utili anche le testimonianze di alcune persone presenti durante il violento litigio. Si tratta di un uomo italiano di 33 anni, dopo l’aggressione si era dato alla fuga ma non è riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine.

I carabinieri dopo aver perquisito l’abitazione dell’aggressione hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato durante l’aggressione. Hanno anche trovato i vestiti che indossava quella sera. Il 33enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, invece, si trova ancora in ospedale in condizioni gravi a causa della lesione alla milza.