Milano, ferito al petto con un cacciavite dopo una lite: 41enne è grave

La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri, domenica 13 dicembre 2020 a Milano, in zona Porta Romana. Dopo un’accesa lite un uomo di 41 anni di origine egiziana è stato gravemente ferito al petto con un cacciavite. Intorno alle 20 un passante ha notato la vittima a terra, in preda alla preoccupazione ha subito allarmato il 112 e le forze dell’ordine.

Immediato è stato l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri sera a Milano. Sul luogo dell’aggressione è intervenuta anche la Polizia per cercare di capire come si sia svolta la violenta vicenda. Il 41enne aveva una ferita profonda al torace. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Rozzano per le dovute cure mediche. Le sue condizioni di salute sono risultate subito gravi, ma non sembra essere in pericolo di vita.

In ospedale i poliziotti hanno interrogato la vittima per ricostruire l’esatta dinamica della violenta aggressione. Agli agenti il 41enne ha raccontato di aver litigato per strada con alcune persone, uno di loro lo ha colpito con un cacciavite. L’uomo dopo averlo aggredito si è dato alla fuga, la vittima non è riuscito a fornire una descrizione del suo aggressore. I poliziotti indagano per cercare di scoprire l’identità dell’aggressore.