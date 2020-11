Milano, violenta lite in piazzale Selinunte: 26enne finisce in ospedale

La violenta vicendasi è svolta nella serata di ieri 2 novembre a Milano, in piazzale Selinunte. Un ragazzo di 26 anni originario del Marocco è rimasto coinvolto in una violenta aggressione. Alcuni testimoni che hanno assistito alla furiosa lite hanno subito allarmato le forze dell’ordine e il 118 per prestare soccorso alla giovane vittima.

Sul luogo dell’aggressione violenta avvenuta ieri sera in piazzale Selinunte a Milano, immediato è stato l’intervento della Polizia e del personale medico del 118. Coloro che hanno assistito alla lite hanno riferito ai poliziotti che il 26enne marocchino è stato aggredito da due persone nordafricane dopo che i tre avevano discusso animatamente. Gli aggressori del giovane ragazzo lo hanno colpito con un coccio di bottiglia, la vittima ha riportato ferite al gomito e dietro l’orecchio.

Dopo avergli prestato i primi soccorsi, il personale medico del 118 ha trasportato d’urgenza il 26enne al pronto soccorso del San Carlo di Milano. All’inizio le condizioni del ragazzo erano sembrate molto più gravi, fortunatamente dopo averlo visitato e medicato i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 20 giorni. Gli agenti indagano per scoprire l’identità dei due aggressori e capire il motivo che li ha spinti a colpire in modo così violento il 26enne.