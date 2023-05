Roma, 34enne trovata morta in casa: polvere bianca sul comodino

La vicenda si è svolta nei giorni scorsi nella zona Fonte Ostiense di Roma, all’interno di un’abitazione situata in via Enrico Pea. Martedì sera, 2 maggio 2023, una donna di soli 34 anni è stata trovata senza vita in casa sua. Ad allarmare i Carabinieri sono stati alcuni suoi conoscenti. Questi si sono preoccupati perché da qualche giorno non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti martedì sera a Roma. Giunti all’interno dell’appartamento hanno trovato la vittima senza vita, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Stando alle prime informazioni sul caso sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza e la porta di casa era chiusa dall’interno.

Al momento non è noto con certezza cosa abbia causato la morte della 34enne, sembra però che sia stata trovata della polvere bianca sul comodino, probabilmente si tratta di droga. La vittima potrebbe quindi aver accusato un malore in seguito all’assunzione di sostanze stupefacenti. Sarà però l’esame autoptico a chiarire con esattezza la causa del decesso.

