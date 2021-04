Roma: uccide la madre e appicca l’incendio per occultare il cadavere

La drammatica vicenda è avvenuta intorno alle 9 di ieri mattina, lunedì 12 aprile 2021 a Roma, nel quartiere Tintoretto. Un uomo disoccupato di 36 anni si è scagliato con assurda violenza contro la madre, una donna di 65 anni che lavorava in un’Asl a Roma. Senza alcuna pietà l’ha ripetutamente colpita con la chiara intenzione di ucciderla.

Per uccidere la madre l’uomo ha usato prima un coltello da sub, poi una fiocina. La vittima ha cercato di difendersi dall’ira del figlio portando istintivamente le mani avanti. Entrambe le mani presentano ferite profonde, una è stata trapassata dalla fiocina. Dopo aver compiuto l’omicidio, il 36enne ha tentato di occultare il cadavere dando fuoco all’appartamento in cui viveva con la madre, in via Grotte D’Arcaccio. Dopo aver appiccato l’incendio ha allarmato i soccorsi e si è ferito ad un occhio con la fiocina.

Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato la 65enne senza vita, il figlio ancora vivo. L’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale dove ha subito un delicato intervento chirurgico a causa della grave ferita all’occhio. All’inizio gli agenti avevano davvero creduto che la donna fosse morta a causa dell’incendio, in seguito alle indagini è però emersa la tragica verità.

Il medico di famiglia ai carabinieri ha fatto sapere che il 36enne è un uomo ‘che da problemi’. Sembra che abbia ucciso la madre in seguito ad un litigio violento scoppiato tra loro all’interno del loro appartamento. Gli agenti continuano ad indagare per chiarire con esattezza cosa abbia spinto l’uomo ad uccidere la madre.

