Cremona, accoltella la madre e scappa: 35enne in manette dopo la fuga

La drammatica vicenda si è svolta a Cremona nella mattinata di ieri, giovedì 23 settembre 2021. L’aggressione è avvenuta in un appartamento situato al quinto piano in un quartiere popolare, dove la vittima viveva insieme al marito e ai figli. A perdere la vita una donna di 54 anni originaria del Marocco, Fatna Moukhrif, ad ucciderla è stato uno dei suoi figli, il 35enne Younes El Yassire.

Si pensa che dopo una lite scoppiata tra loro in preda alla furia l’uomo si sia scagliato con violenza contro la madre, l’ha aggredita con una coltellata al collo che non le ha lasciato scampo. Dopo averla uccisa il 35enne si è fatto una doccia e ha indossato abiti puliti perché quelli che aveva erano sporchi di sangue, subito dopo si è dato alla fuga. Non appena è tornato dal lavoro è stato il marito della 54enne a fare l’amara scoperta. Giunto all’interno dell’abitazione l’ha trovata senza vita in una pozza del suo sangue.

Cremona, il figlio della donna uccisa era depresso ma non voleva più curarsi

Alcuni familiari hanno raccontato che il 35enne da tempo era caduto in depressione, era stato anche ricoverato per una settimana in psichiatria. Dopo che lo avevano dimesso la cura non funzionava ed è per questo che lo avevano ricoverato di nuovo. Circa tre mesi fa Younes El Yassire di sua spontanea volontà aveva deciso di sospendere la cura. Nessuno si aspettava però un simile gesto da parte sua, i parenti fanno sapere che non aveva mai alzato le mani a nessuno. A poche ore dal delitto l’uomo è stato trovato nei pressi di Cremona, è stato arrestato con la grave accusa di omicidio.

LEGGI ANCHE -> Giacomo Sartori trovato senza vita a Casorate Primo