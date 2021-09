Omicidio Ada Rotini, parla l’anziano che l’ha difesa: “Continuava a colpirla”

Ada Rotini ieri è stata uccisa dal marito, Filippo Asero di 47 anni, da tempo non stavano più insieme ma lui non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio. I due si sarebbero dovuti recare ieri a Bronte in Comune, dovevano ufficializzare in modo consensuale la separazione. L’uomo si è però recato dall’ex moglie nel luogo in cui lavorava, faceva la badante per un uomo anziano.

La vittima, una donna di 46 anni, viveva e lavorava per i suoi figli, sui social postava spesso foto insieme a loro. L’ex marito dopo la rottura continuava a perseguitarla sui social, anche con profili falsi, pubblicava continuamente loro foto scrivendo che la amava. Quando ha capito che Ada non avrebbe cambiato idea in merito alla loro separazione l’ha aggredita con ferocia. L’anziano che la donna accudiva ha tentato di difenderla dalla furia dell’uomo ma è stato del tutto inutile, si è anche ferito al braccio.

Ada Rotini accoltellata dal marito, ecco cosa ha detto l’anziano che ha provato a difenderla

Filippo Asero ha colpito Ada Rotini con circa dieci coltellate, dopo averla uccisa ha provato a suicidarsi con la stessa arma. L’aggressore però non è morto, si trova in ospedale in gravissime condizioni. Ieri, con la fine ufficiale del loro matrimonio per la 46enne sarebbe dovuta iniziare finalmente una nuova vita, invece l’ha persa. L’ex marito l’ha accoltellata in strada, l’anziano che ha tentato di salvarla disperato e sotto shock ha raccontato che l’uomo “Continuava a colpirla“.

Un’altra vicina di casa dopo aver sentito le urla è scesa in strada, all’inizio pensava che fossero delle mamme che richiamavano i figli, quando ha visto la scena è rimasta scioccata. Il 47enne lotta ancora tra la vita e la morte, se sopravvivrà dovrà scontare una condanna per omicidio.

